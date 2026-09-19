Ко Дню города на ул. Панфилова заработала праздничная эко-зона

Сегодня в Алматы в рамках празднования Дня города на ул. Панфилова работает эко-зона ECO Network. Здесь жители и гости города могут увидеть, как пластиковые отходы получают вторую жизнь, попробовать себя в сортировке и принять участие в интерактивных экологических активностях. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

На площадке работает эко-трак, где рассказывают о раздельном сборе и дальнейшем использовании отходов. С помощью велошреддеров участники сами измельчают пластиковые крышки, а затем наблюдают, как переработанный материал превращается в новые изделия.

Для гостей также подготовили эко-игры, подарки и розыгрыш изделий из переработанного пластика.

Эко-зона стала частью праздничной программы ко Дню города и одной из площадок, где экологические привычки можно попробовать на практике.