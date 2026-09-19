1000 юных художников Алматы установили рекорд Казахстана

В рамках празднования Дня города в Алматы состоялся масштабный детский пленэр «Almaty: Bala.Art – Мың бала», объединивший на одной площадке 1000 юных художников.

Главным событием творческого праздника стала официальная регистрация национального рекорда. «Almaty: Bala.Art – Мың бала» вошел в Книгу рекордов Казахстана (КИнЭС) как самый масштабный детский пленэр в стране.

Тысяча юных алматинцев одновременно создавали картины о родном городе. В своих работах дети показали Алматы через его историю и узнаваемые символы — Великий шелковый путь и Золотого человека, старые улицы и знаменитый апорт, горные вершины, фонтаны и цветники, современный мегаполис и Алматы будущего.

Еще одним знаковым событием стала премьера гимна детства Алматы. Новую композицию впервые исполнили сводный детский хор и участники пленэра.

Для жителей и гостей города также прошла праздничная концертная программа «С днем рождения, любимый Алматы!»

Новый культурно-образовательный проект управления образования города Алматы стал не просто масштабной творческой акцией. Он объединил тысячу детей общей идеей — рассказать о любимом городе языком искусства.

Финальным аккордом мероприятия стала масштабная композиция: юные художники вместе развернули полотно с символикой «Almaty: Bala.Art – Мың бала» — как символ детского творчества, единства и любви к родному Алматы.

Тысяча детей. Тысяча взглядов на любимый город. Один Алматы. И новый рекорд Казахстана.