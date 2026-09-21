Более 1 млн жителей и гостей Алматы посетили мероприятия ко Дню города

В Алматы завершилось двухдневное празднование Дня города. 19 и 20 сентября концерты, фестивали, выставки, спортивные и творческие мероприятия прошли на главных городских площадках и во всех восьми районах. За два дня их посетили более 1 млн жителей и гостей города. Об этом сообщили в управлении культуры Алматы.

На площади Абая прошли торжественный концерт с участием акима Алматы Дархана Сатыбалды, церемония вручения звания «Почетный гражданин города Алматы», выступления фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген сазы», артистов Казахского государственного цирка, коллектива ASU и театра традиционного искусства «Алатау». Здесь же выступили пианист Ratovich, NE PROSTO ORCHESTRA и международное музыкальное шоу «D Billions».

Для гостей работали тематические и детские зоны, AI & ROBOT ZONE, площадка крафтовых игр и выставка работ профессиональных художников «Ажарлы Алматы».

На площади Астана состоялись дневные концертные программы, музыкальный фестиваль «Almaty Vibes» и концерт «Almaty Zhuldyzy». Одним из главных событий стало 3D Mapping Show, посвященное истории Алматы.

На улицах Панфилова и Жибек Жолы проходили концерты, творческие программы и представление кукольного театра. Книжная ярмарка Kitap Fest объединила более 60 издательств и книжных магазинов и собрала свыше 50 тыс. посетителей.

Одним из крупных событий стала Ярмарка яблок. За два дня здесь продали более 250 тонн яблок 50 сортов от местных производителей и фермерских хозяйств.

На площади перед театром традиционного искусства «Алатау» прошли концерты «Ән мен күйдің бесігі», «Jana Lep» и «Алматыға махаббатпен» с участием известных исполнителей и творческих коллективов.

В дни празднования также открылась первая гастрономическая улица на участке ул. Масанчи от пр. Сатпаева до пр. Абая. Здесь объединили заведения общественного питания и благоустроенное общественное пространство. Это первый проект в рамках создания сети гастрономических улиц в Алматы.

Свои программы подготовили и все восемь районов города. Для жителей прошли концерты, спортивные состязания, выставки, мастер-классы, семейные и детские мероприятия.