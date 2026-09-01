В Алматы к 1 сентября завершен средний ремонт 15 магистральных улиц

В Алматы в текущем году средним ремонтом планируется охватить 340 улиц протяженностью 250 км. Таким образом доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена до 95%.

В Управлении развития дорожной инфраструктуры сообщили, что на 1 сентября завершен ремонт участков 15 магистральных улиц, протяженностью 32 км. Это участки улиц Зенкова, Жамакаева, Жетысуская, Шемякина, Мамбетова, Рыскулбекова, Жанкожа батыра, Искендирова, Акан Серы, Манаса, Габдуллина, Жандосова, Центральная, Ушкемпирова и Кульджинского тракта.

На участках улиц Жубанова, Отеген батыра, а также проспектов Алтынсарина и Абая уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшие выходные будут произведена укладка верхнего слоя асфальтобетона из плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. После этого будет нанесена дорожная разметка.

В рамках среднего ремонта дорожное покрытие обновляется по всей ширине проезжей части, а также ремонт поврежденных участков тротуаров и арычных лотков.

Особое значение уделяется улицам районного значения. В Алатауском районе в текущем году средним ремонтом будет охвачено 99 улиц, в Ауэзовском районе – 16 улиц, в Наурызбайском – 19, в Бостандыкском – 39, в Турксибском – 21, в Жетысуском – 44, в Медеуском – 78 и одна в Алмалинском. На сегодня работы завершены на 70%, полное завершение запланировано до 31 октября.

Кроме того, по линии УРДИ в текущем году продолжается строительство новых дорог в микрорайонах Акжар, Боралдай и Рахат-Мадениет, общей протяженностью 96 км, из которых на сегодня завершено более 80%.