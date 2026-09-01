С 8 по 11 сентября 2026 года Алматы примет участие во Всемирной конференции по сотрудничеству и развитию туризма (World Conference on Tourism Cooperation and Development), которая пройдет в Пекине на площадке Shougang Park в рамках деловой программы China International Fair for Trade in Services (CIFTIS). Об этом сообщили в управлении туризма города Алматы.

Конференция объединит представителей туристских администраций, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества из разных стран. В центре международной повестки – развитие городского туризма, новые модели сотрудничества, туристская экономика и трансформация городов в глобальные туристские дестинации.

Одним из ключевых событий станет презентация World Tourism Cities Development Report (2025–2026) – международного доклада о тенденциях и перспективах развития туристских городов.

От мегаполиса до горных вершин – один туристский продукт

На международной площадке Алматы представит туристский продукт города, который объединяет возможности современного мегаполиса и природный потенциал горных территорий.

Город сочетает городскую культуру, гастрономию, историю, событийный туризм и современную инфраструктуру с возможностью за короткое время попасть в горы, отправиться на природные маршруты или посетить горные курорты. Такое сочетание городского и природного туризма является одним из ключевых преимуществ Алматы на международном рынке.

> «Алматы последовательно укрепляет свои позиции как международная туристская дестинация. Участие в конференции WTCF в Пекине позволит представить город профессиональному сообществу и расширить международные партнерства.

Особое значение для нас имеет китайский рынок. Китай является одним из приоритетных зарубежных направлений, поэтому прямой диалог с китайскими туристскими компаниями, организациями и городами имеет большое значение для дальнейшего роста въездного туризма и продвижения Алматы», – отметили в Управлении туризма города Алматы.

269 участников из 89 стран и регионов

Алматы является членом World Tourism Cities Federation (WTCF) – международной платформы, объединяющей туристские города и представителей отрасли. Сегодня Федерация насчитывает 269 участников из 89 стран и регионов.

Сотрудничество Алматы с WTCF развивается на протяжении нескольких лет. В 2024 году город вошел в число 10 членов Федерации, получивших отдельные площадки для презентации туристских возможностей в рамках CIFTIS.

В 2025 году Алматы представил свой туристский потенциал на международной сессии WTCF «See a Different World», продолжив продвижение города среди профессиональной аудитории.

Фокус – на китайском рынке

Пекинская конференция станет площадкой для развития туристских связей между Алматы и Китаем. В рамках мероприятия город сосредоточится на взаимодействии с представителями китайского туристского бизнеса, поиске новых партнеров и продвижении Алматы как направления для путешествий в Центральной Азии.

Участие в WTCF продолжит системную международную работу Алматы и позволит расширить присутствие города на китайском рынке, который обладает значительным потенциалом для роста въездного туризма.