В Алматы обсудили планы по дальнейшему озеленению города

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провёл совещание по вопросам озеленения города

В Алматы под председательством акима города Дархана Сатыбалды состоялось совещание, посвященное итогам весенней кампании по озеленению и подготовке к осенним посадкам.

Как сообщили в управлении экологии, весной во всех районах города на 55 участках высажено 6,5 тыс. крупномерных деревьев и 500 тыс. кустарников. Работы проведены на набережных, бульварах и других общественных пространствах Алматы.

Также были представлены результаты рабочего визита специалистов в китайский город Ханчжоу, где изучен передовой опыт в сфере озеленения и выращивания посадочного материала. По итогам поездки достигнуты договоренности с китайскими питомниками о прямых поставках растений, отобранных с учетом климатических условий Алматы.

В частности, компания Zhejiang Jiande Shengyan Agricultural Technology Development Co., Ltd., имеющая многолетний опыт выращивания декоративных растений, выразила готовность оказать содействие Алматы в подборе посадочного материала и внедрении современных подходов к озеленению. Предварительно определены виды деревьев, кустарников и многолетних растений, которые планируется испытать на адаптацию к климатическим и городским условиям Алматы.

В рамках осенней кампании озеленения на 37 объектах во всех районах Алматы планируется высадить порядка 2 тыс. деревьев и 350 тыс. кустарников.

Аким города Дархан Сатыбалды поручил обеспечить строгий контроль качества посадочного материала и уделить особое внимание подбору растений с учетом их устойчивости к климатическим и городским условиям. Отмечено, что работа по озеленению должна быть направлена на последовательное формирование устойчивого зеленого каркаса Алматы.