В Алматы к новому учебному году создано более 12 тыс. ученических мест

К новому учебному году в Алматы открылись 8 новых общеобразовательных школ и дополнительные корпуса действующих школ. В общей сложности создано 12 065 новых ученических мест. Об этом сообщили в управлении образования города.

В этом году за школьные парты впервые сели 32 922 ребенка. Из них 30 046 зачислены в государственные школы, еще 2 876 — в частные.

Всего в Алматы работают 362 общеобразовательные школы, где обучаются около 356 тыс. детей. По сравнению с прошлым учебным годом число учащихся выросло примерно на 3%, а количество государственных школ увеличилось на 10.

Новые школы открылись в районах с высокой потребностью в дополнительных местах. В Алатауском районе введены три школы на 3 750 мест, в Турксибском — четыре на 6 100 мест, в Жетысуском — одна на 1 200 мест. Дополнительные корпуса по 300 мест появились при школах №112 и №16.

В рамках проекта «Келешек мектептері» в Алматы в целом введена в эксплуатацию 21 школа общей вместимостью 34 800 мест.

Параллельно обновляется действующая инфраструктура. Завершена реконструкция школ №60, №160 и №124, а также открылась после ремонта школа-интернат №15. Текущий ремонт проведен в 164 школах. В государственных организациях образования оборудовано 1 130 современных кабинетов химии, физики, биологии, STEM и робототехники.

Продолжаются меры социальной поддержки. В рамках акции «Дорога в школу» 7 669 детей из социально уязвимых категорий получили по 60 тыс. тенге на школьную форму и принадлежности. Бесплатным горячим питанием обеспечены 133 тыс. детей.

Все школы города подключены к интернету. В 235 школах благодаря волоконно-оптическим линиям связи скорость доступа составляет 100 Мбит/с.

Отдельное внимание уделено безопасности и транспортной доступности. Комплексными системами безопасности полностью оснащены 202 государственных детских сада и 235 государственных школ. В рамках проекта «Школьный автобус» перевозками охвачены более 11 тыс. учащихся из 60 школ, для этого задействовано 250 автобусов.