В Алматы открыли новое здание санаторной школы-интерната

В Алматы состоялось открытие нового здания санаторной школы-интерната №15.

Образовательное учреждение расположено в микрорайоне Шұғыла и рассчитано на 340 детей. Новый комплекс призван создать условия не только для получения качественного образования, но и для укрепления здоровья, занятий спортом и творческого развития учащихся.

Открытие школы посетили заместитель руководителя Управления образования Алматы Айдын Сайлаубай и заместитель акима Наурызбайского района Айнұр Бекжанова. Вместе с приглашенными гостями они ознакомились с историей учреждения, его учебно-воспитательной работой, материально-технической базой и возможностями нового здания.

Общая площадь комплекса составляет 17 543 квадратных метра. Здесь оборудовано 28 учебных кабинетов с современным оснащением и интерактивными панелями. Для занятий по отдельным направлениям предусмотрены кабинеты информатики, цифровой грамотности, робототехники, химии, физики и биологии.

Большое внимание уделено физическому развитию школьников. В школе есть спортивный зал, бассейн и стадион. Во время экскурсии учащиеся продемонстрировали гостям свои спортивные навыки.

Особым гостем мероприятия стала Сырлыкүл Шойбекова — мать олимпийского чемпиона Сиднея Бекзата Саттарханова. Она поздравила юных спортсменов и дала им напутствие, пожелав стремиться к высоким результатам и новым победам.

Не обошлось и без творческих выступлений. В актовом зале школьники представили сценическую постановку «Свет знаний, зажженный Ыбыраем», а участники музыкального и танцевального кружков подготовили небольшую концертную программу.

Новый комплекс располагает также творческими мастерскими, актовым залом на 220 мест и амфитеатром. Для обеспечения безопасности детей установлены системы видеонаблюдения и Face ID, работает современная столовая.

Здание полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Поздравляя коллектив и учащихся с открытием нового здания, заместитель акима Наурызбайского района Айнұр Бекжанова подчеркнула, что государство уделяет особое внимание созданию условий для всестороннего развития подрастающего поколения.

«Сегодня для всех нас особенный и радостный день. Новое здание санаторной школы-интерната №15 открывает свои двери для детей, которым созданы возможности для качественного образования и всестороннего развития. Это современная образовательная среда, где ребята смогут получать знания, укреплять здоровье и раскрывать свои творческие и спортивные способности», — отметила она.

По ее словам, новый учебный год школа начинает с современной инфраструктурой и необходимыми условиями для комфортного обучения. Теперь задача педагогического коллектива — наполнить эти возможности содержанием и помочь каждому ребенку раскрыть свой потенциал.

«Желаю педагогическому коллективу плодотворной работы, а нашим учащимся — качественных знаний, крепкого здоровья и высоких достижений», – пожелала заместитель акима Наурызбайского района.