В Алматы временно ограничат движение по улице Толе би в связи с проведением GT SPORT FEST

6 сентября в Алматы пройдет спортивный фестиваль GT SPORT FEST, приуроченный ко Дню города Алматы. В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Толе би.

С 00:00 до 23:00 6 сентября движение будет полностью перекрыто по улице Толе би на участке от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и зрителей, а также организации и проведения фестиваля.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в схеме движения.

Напомним, GT SPORT FEST объединит около 1000 любителей и профессиональных спортсменов. В программе фестиваля - стритбол 3×3, киберспорт, брейкинг, BMX и автошоу.