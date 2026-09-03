В Алматы в связи с ремонтом на ночь перекроют участок улицы Жубанова

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жубанова, вводятся временные ограничения движения.

Так, с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября движение будет перекрыто от ул. Отеген батыра до пр. Алтынсарина в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».