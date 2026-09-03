В Алматы проведут осеннюю дератизацию на площади более 47 тыс. гектаров

С 15 сентября по 25 октября 2026 года в Алматы пройдет осенняя сплошная дератизация. Работы проведут в открытых местах обитания грызунов на территориях общего пользования общей площадью более 47 тыс. гектаров. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

В рамках осеннего этапа специалисты обработают зеленые зоны, открытые биотопы, норы грызунов, арычные сети, берега рек и водоемов, а также территории остановок общественного транспорта. Жителям частного сектора будет бесплатно выдаваться специальная приманка с инструкцией и разъяснениями по ее применению.

Согласно статье 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», физические и юридические лица обязаны за счет собственных средств проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.

В связи с этим обработка частных территорий, земельных участков, зданий и сооружений проводится их владельцами. Дератизация общего имущества многоквартирных домов, включая подвалы, чердаки, лестничные марши и придомовые территории, осуществляется за счет средств КСК или ОСИ, а также владельцами и арендаторами помещений.

Для повышения эффективности обработки юридическим лицам, КСК, ОСИ и другим ответственным организациям рекомендуется провести дератизацию подведомственных зданий, территорий и контейнерных площадок одновременно с общегородскими мероприятиями.