В Алматы продолжается комплексное благоустройство восьми улиц и Парка Первого Президента

В Алматы продолжаются работы по комплексному благоустройству восьми городских улиц и Парка Первого Президента. Проекты реализуются на улицах Сатпаева, Розыбакиева, Жарокова, Тимирязева, Жандосова, Масанчи, а также на проспектах Сейфуллина и Абая. Общая протяженность участков составляет около 34 км.

Благоустройство предусматривает обновление территорий от фасада до фасада: устройство тротуаров и пешеходных зон, озеленение, строительство систем автоматического полива, модернизацию наружного освещения и инженерных сетей, установку малых архитектурных форм, а также создание детских и спортивных площадок.

На объектах продолжаются работы по устройству пешеходной инфраструктуры, инженерных сетей, наружного освещения и озеленению. В рамках проектов планируется высадить 4 357 деревьев и порядка 795 тыс. кустарников. Для ухода за зелеными насаждениями создается система автоматического полива общей протяженностью около 1 012 км.

Также предусмотрено порядка 60 детских и спортивных площадок и развитие велосипедной инфраструктуры. После завершения проектов протяженность велополос на этих участках увеличится более чем на 10 км - с 7,21 до 17,77 км.

Отдельное внимание уделено общественным пространствам. В рамках благоустройства улицы Сатпаева реконструирована площадь Республики площадью 6,9 га. Здесь высажено 277 деревьев и более 32,6 тыс. кустарников, обустроено 550 м велополосы.

На ул. Тимирязева обновлена площадь перед комплексом «Атакент» площадью 0,37 га. Высажено 67 деревьев и более 17,2 тыс. кустарников, обустроено 100 м велополосы.

На улице Розыбакиева предусмотрено создание линейных парков между улицами Карасай батыра и Жамбыла, а также еще на восьми участках.

Отдельным крупным проектом остается благоустройство Парка Первого Президента. Здесь предусмотрены комплексное озеленение, высадка порядка 1 млн зеленых насаждений, включая деревья, кустарники и цветочные культуры, а также создание системы автоматического полива с тремя резервуарами.