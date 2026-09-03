В Алматы открылись два новых детских сада на 280 мест

В Ауэзовском районе Алматы открылись два новых детских сада, рассчитанных на 280 детей. Новые объекты позволят снизить дефицит мест в дошкольных организациях и дадут жителям возможность устроить детей в детский сад рядом с домом.

Ясли-сад №206, расположенный по адресу: улица Анет баба, 20, рассчитан на 120 детей в возрасте от двух до шести лет. Воспитание и обучение здесь ведутся на казахском языке. Открытие учреждения стало долгожданным событием для жителей микрорайона. Ранее в этой части города не было государственного детского сада, поэтому многим семьям приходилось возить детей в соседние районы.

По словам главного специалиста отдела образования Ауэзовского района Алматы Маншук Зейтовой, открытие нового объекта имеет большое значение для местных жителей.

«Все дети уже зачислены. С завтрашнего дня детский сад начнёт работу. Открытие этого учреждения особенно важно для жителей микрорайона, поскольку спрос на места для детей дошкольного возраста здесь был очень высоким», - отметила Маншук Зейтова.

В настоящее время в Ауэзовском районе работают 48 государственных детских садов примерно на 10 тысяч мест и 116 частных дошкольных организаций. Кроме того, в районе открылось еще одно государственное учреждение — ясли-сад №205.

Одна из главных особенностей нового детского сада – современная материально-техническая база и использование цифровых технологий в образовательном процессе. Каждая из шести групп оборудована интерактивной доской. Также имеются мобильные цифровые устройства, которые педагоги смогут использовать во время занятий.

«Применение современных технологий — одна из главных особенностей нашего детского сада. Здание новое, всё оборудование отвечает современным требованиям», - рассказала исполняющая обязанности заведующей ясли-садом №206 Айгуль Идрисова.

В детском саду будут работать шесть групп по 20 детей в каждой. Помимо групповых помещений, здесь предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и казахского языка, а также другие пространства для всестороннего развития воспитанников.

Особое внимание уделяется комплексному развитию детей дошкольного возраста. В ежедневную программу включены рисование, лепка, аппликация и другие творческие занятия. По мнению руководства учреждения, детский сад должен быть не просто местом, где ребёнок проводит большую часть дня, но и средой, в которой он общается со сверстниками, развивает коммуникативные навыки и постепенно адаптируется к жизни в обществе.

В детском саду приступили к работе 10 воспитателей, медицинский работник, психолог и два повара.

Все 120 мест были заполнены вскоре после начала приёма. В День знаний одной из первых в новый детский сад привела своего внука жительница микрорайона Хадиша Жакаева.

«Мы очень рады, что у нас открылся такой хороший детский сад. Раньше приходилось возить детей в другие районы, а теперь он находится рядом с домом. Сегодня я привела сюда внука. Надеюсь, ему здесь будет интересно и комфортно. Видно, что детский сад новый, красивый и современный. Для детей созданы хорошие условия», - поделилась Хадиша Жакаева.

Строительство объекта началось в 2021 году. Однако позднее работы были приостановлены примерно на два года. 28 ноября 2025 года здание ввели в эксплуатацию, после чего началась подготовка детского сада к приёму воспитанников.

В торжественном мероприятии приняли участие жители микрорайона «Алтын бесик». Разделить радость новосёлов и провести традиционный обряд шашу пришла Семейхан Кудайбергенова, которая также произнесла добрые пожелания и дала благословение.

«Мы давно ждали, когда здесь появится детский сад. Сегодня надежды жителей наконец оправдались, и мы стали свидетелями его открытия. Благодарим районный акимат и всех, кто участвовал в реализации проекта! Пусть первые шаги наших детей будут благословенными, а будущее — светлым! Желаю коллективу успехов в работе!», - сказала жительница микрорайона.

Открытие нового ясли-сада позволит жителям микрорайона «Алтын бесик» пользоваться услугами государственного дошкольного воспитания и обучения рядом с домом. Здесь создана современная и комфортная среда для всестороннего развития детей, а традиционный воспитательно-образовательный процесс дополнен цифровыми технологиями.