В Алматы очередникам начали передавать квартиры в рамках четвертого этапа жилищной программы

Накануне Дня города аким Алматы Дархан Сатыбалды вручил ключи от новых квартир очередникам в микрорайоне Мадениет Алатауского района. Таким образом, в городе стартовал четвертый этап работы по предоставлению жилья в этом году. В его рамках очередникам поэтапно передадут 1 тыс. квартир.

В ходе мероприятия аким города отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил обеспечение социальной справедливости и повышение благосостояния граждан в числе ключевых задач. В Алматы эта работа ведется в соответствии с планом.

«Сегодня мы видим конкретный результат социально значимой работы. Начатая в этом году работа по предоставлению жилья продолжается в соответствии с планом», – сказал Дархан Сатыбалды.

Аким Алматы напомнил, что до конца года в планируется предоставить более 11 тыс. квартир по различным направлениям жилищной поддержки. В их числе кредитное и арендное жилье.

На сегодня первый и второй этапы предоставления жилья полностью завершены – новоселами стали 2 717 семей. В рамках третьего этапа продолжается распределение 640 квартир. Четвертый этап предусматривает передачу 1 000 квартир гражданам, состоящим в очереди на жилье, в микрорайоне Мадениет.

Продолжается и поддержка молодежи в решении жилищных вопросов. В рамках программы «Алматы жастары» предусмотрено предоставление льготных жилищных займов 1 650 молодым людям. На сегодня необходимое финансирование получили 809 молодых специалистов, по остальным участникам проводится отбор.

«Государственная поддержка направлена на оказание конкретной помощи социально уязвимым гражданам. Вместе с тем для работающих алматинцев со стабильным доходом действуют механизмы, позволяющие приобрести собственное жилье», – добавил Дархан Сатыбалды.

Аким города подчеркнул, что обеспечение жильем остается одним из важных направлений социальной политики Алматы. Особое внимание уделяется созданию условий, при которых разные категории горожан смогут улучшить жилищные условия с учетом уровня доходов и действующих механизмов поддержки.

В завершение Дархан Сатыбалды поздравил новоселов и отметил, что работа по улучшению жилищных условий горожан будет продолжена.