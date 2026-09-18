Ко Дню города в Алматы после капитального ремонта открылись два детских сада

В Алматы после капитального ремонта возобновили работу два дошкольных учреждения - ясли-сад №10 в Алмалинском районе и ясли-сад №89 в Бостандыкском районе. Об этом сообщили в управлении образования Алматы.

Ясли-сад №10 по ул. Шевченко, 186а рассчитан на 190 детей и 11 групп. Образовательный процесс организован на казахском и русском языках.

Ясли-сад №89 в микрорайоне Орбита-4 рассчитан на 290 детей и 12 групп. Здесь также предусмотрены группы с казахским и русским языками обучения.

После капитального ремонта два детских сада общей проектной мощностью 480 мест вновь готовы принимать воспитанников.

Как отметили в городском управлении образования, обновление дошкольных учреждений проводится в рамках работы по развитию образовательной инфраструктуры и созданию безопасных и комфортных условий для детей.