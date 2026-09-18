Пластик получит вторую жизнь: что ждет гостей эко-зоны в День города

19 сентября в Алматы в рамках празднования Дня города будет работать эко-зона ECO Network. Здесь жители и гости города смогут узнать больше о сортировке и переработке отходов, а также увидеть, как пластиковые отходы превращаются в новые изделия. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Эко-зона начнёт работу в 09:00 на улице Панфилова, между улицами Гоголя и Толе би.

На площадке будет работать эко-трак, где расскажут о сортировке отходов и их дальнейшем использовании.

С помощью велошреддеров участники смогут самостоятельно измельчать пластиковые крышки, крутя педали. Также гостей ждут эко-корнхолл и игра «Сыр».

Отдельно покажут процесс переработки пластика с помощью плавительного аппарата. Посетители смогут в реальном времени увидеть, как переработанный материал превращается в новые изделия.

Для гостей также подготовлены подарки и розыгрыш. Среди тех, кто заранее зарегистрируется в приложении ECO Network и придёт на мероприятие, разыграют три авторских горшка из переработанного пластика с живыми цветами.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо до 18 сентября, 23:59 нажать кнопку «Я пойду» на странице мероприятия в приложении ECO Network. 19 сентября нужно прийти в эко-зону и подтвердить участие, показав приложение координатору для сканирования QR-кода.

Кроме того, зарегистрированные пользователи ECO Network смогут получить подарок. Для этого нужно подписаться на Instagram @ecohub.almaty, разместить сторис из эко-зоны с отметкой аккаунта и показать публикацию координатору. В подарок участники получат уникальное изделие из переработанного пластика.

Эко-зона станет одной из площадок праздничной программы ко Дню города Алматы. Посетители смогут не только принять участие в активностях, но и на практике узнать, как сортировка и переработка помогают сокращать количество отходов и возвращать материалы в повторное использование.

Дата: 19 сентября 2026 года

Время: с 09:00

Место: Алматы, ул. Панфилова, между улицами Гоголя и Толе би.