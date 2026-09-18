20 сентября в Алматы, в День города, состоится открытие первой гастрономической улицы - ул. Масанчи на участке от пр. Сатпаева до пр. Абая.

Создание гастрономической улицы Масанчи реализуется в рамках проекта по формированию сети специализированных гастрономических улиц (гастроулиц) в Алматы. Проект направлен на развитие городской экономики, туризма, малого и среднего бизнеса, а также создание современных общественных пространств.

Концепция гастроулиц основана на международном опыте, где гастрономия, культура, предпринимательство и благоустройство объединяются в единую городскую среду.

Такие пространства способствуют развитию локального бизнеса, повышают привлекательность улиц и создают условия для отдыха и общения жителей.

Проект предусматривает комплексное преобразование территорий с единым архитектурным подходом и развитием гастрономической инфраструктуры. При этом не менее 60% объектов составляют предприятия общественного питания, а до 40% - сопутствующие виды деятельности: цветочные магазины, ремесленные мастерские, книжные магазины, галереи и другие объекты, соответствующие концепции гастроулицы.

Улица Масанчи станет первым реализованным пространством в рамках этого направления. На участке протяженностью 413 метров сформирована современная городская среда с полупешеходной зоной, расширенными тротуарами, озеленением, велодорожкой и летними площадками для заведений.

В рамках благоустройства обновлены покрытие и элементы городской инфраструктуры, обустроена безбарьерная среда, установлены новое освещение, скамейки и урны. Территория дополнена зелеными насаждениями, арт-объектами и малыми архитектурными формами. Также проведена реконструкция зданий по принципу «от фасада до фасада».

Концепция ул. Масанчи предполагает создание молодежной гастроулицы с акцентом на музыку и городскую культуру. Одной из тематических отсылок станет легендарная группа «Дос-Мұқасан», участники которой были студентами Казахского политехнического института.

Всего на участке расположено 26 объектов, 16 из которых - действующие и планируемые предприятия общественного питания. Среди них - рестораны Bal, Tary, The Point и другие. В настоящее время в заведениях проводятся ремонтные работы, после завершения которых они будут открываться поэтапно.

Развитие сети гастрономических улиц в Алматы будет продолжено с объединением предприятий общественного питания, малого и среднего бизнеса и современных общественных пространств.