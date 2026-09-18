В Алматы ко Дню города представят уникальное мультимедийное шоу 3D MAPPING SHOW

19-20 сентября в Алматы на площади Астана в рамках празднования Дня города состоится уникальный мультимедийный проект – 3D MAPPING SHOW, который объединит историю города, архитектуру и современные цифровые технологии в одном масштабном визуальном представлении.

Между 20:00 и 22:00 жители и гости Алматы смогут увидеть световое шоу, в котором архитектурное пространство КБТУ превратится в масштабный экран. С помощью технологии 3D-мэппинга зрителям представят визуальную историю Алматы – от становления города и ключевых этапов его развития до современного облика и образа города будущего.

В основе проекта – идея показать Алматы через единую динамичную историю, где прошлое, настоящее и будущее соединяются посредством света, движения, музыки и цифровых технологий. В ходе представления оживут исторические образы, городская архитектура и знаковые этапы развития Алматы. Зрители смогут увидеть, как менялся город, каким он является сегодня и каким может стать в будущем.

3D MAPPING SHOW – это уникальный формат, позволяющий по-новому взглянуть на историю Алматы и представить её языком современных технологий. Архитектура становится частью повествования, а история города – масштабным визуальным спектаклем под открытым небом.

Место проведения: Площадь Астана

Дата: 19–20 сентября

Время: 20:00-22:00.