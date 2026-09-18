Международное детское шоу D Billions впервые выступит в Алматы в честь Дня города
В рамках празднования Дня города Алматы на площади Абая впервые выступит популярный международный детский проект D Billions – известные артисты и создатели детского контента из Кыргызстана.
D Billions – одна из самых узнаваемых детских музыкальных групп, ставшая международной сенсацией на YouTube. Их песни, танцевальные челленджи и яркие музыкальные видео получили огромную популярность среди детей и семей по всему миру. Совокупное количество просмотров контента проекта исчисляется десятками миллиардов.
20 сентября в 19:00 D Billions представят для юных зрителей яркую музыкально-танцевальную программу.
Приглашаем жителей и гостей Алматы вместе отметить День города и стать частью большого праздничного события!
Место: площадь Абая
Дата: 20 сентября
Время: 19:00