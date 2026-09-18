19 и 20 сентября в Алматы пройдут главные праздничные мероприятия ко Дню города

Для жителей и гостей мегаполиса подготовлено множество культурных, спортивных, семейных, образовательных и развлекательных мероприятий.

Основные праздничные события пройдут 19 и 20 сентября на центральных площадках города и во всех восьми районах.

По традиции главными местами празднования станут площади Абая и Астана, пешеходные улицы Панфилова и Жибек Жолы, а также площадь перед театром традиционного искусства «Алатау».

Одной из центральных площадок станет площадь Абая, где 19 и 20 сентября пройдет масштабная праздничная программа Otbasy Fest. Для гостей будут работать «Яблочная зона», «Городок мастеров», детская площадка, AI & ROBOT ZONE, зона крафтовых игр и фудкорт.

19 сентября здесь состоится церемония вручения звания «Почетный гражданин города Алматы», выступят фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы», артисты Казахского государственного цирка, коллектив ASU и театр традиционного искусства «Алатау». Вечер завершат концерт Ratovich и программа Best of NE PROSTO ORCHESTRA.

20 сентября гостей ждут концертная программа «Алматы, менің Алматым», концерт солистов «Алматы әуендері. Для юных зрителей выступит D Billions, а завершится программа концертом «Жырлайды Алматы!», где на сцене выступят такие артисты, как Мадина Садуакасова, Ұланғасыр Камиев, Шахизада, Баглан Абдраимов и другие.

Главные музыкальные события развернутся на площади Астана. 19 сентября здесь пройдет праздничная концертная программа с участием вокального хора «Сенім», академического оркестра «Отырар сазы», ансамбля «Рабат», группы «Астра», Muzart Life и других исполнителей. Вечером стартует музыкальный фестиваль Almaty Vibes, на сцену которого выйдут Мақпал Жүнісова, Мирас Жүгінісов, KALIFARNIYA, ALPHA, Айдана Меденова, Жандос Қаржаубай и другие популярные артисты.

20 сентября площадь Астана примет фестиваль Almaty Zhuldyzy. Перед зрителями выступят Азамат Төрехан, Дана Кентай, группа Kesh You, ILHAN, ансамбль «Дос-Мұқасан», Роза Рымбаева, группа «Ялла» и другие исполнители. Хедлайнером вечера станет всемирно известный DJ IMANBEK.

На пешеходной улице Панфилова в течение двух дней будет проходить традиционный фестиваль Alma Qala Fest. Для гостей подготовлены детская и этнозоны, экозона, кинозона, Digital-зона, спортивные площадки и фудкорт. Одним из главных событий фестиваля станет продажа более 200 тонн знаменитого алматинского апорта.

На сцене возле Академии имени Т. Жургенова выступят Мади Рымбаев, Али Окапов, Нургалым Аманбай, Жас-Мұқасан, Алмагүл Батталиева, Дана Максимова и другие артисты. Также зрителей ждут огненное шоу, выступления эквилибристов, иллюзионистов и жонглеров.

Пешеходная улица Жибек Жолы станет площадкой для концертных программ, театральных представлений и творческих проектов. Перед гостями выступят этно-фьюжн-группа RABAT, LIVE BAND ROCKN ROLLA, Baxa SM, Азамат Төрехан, группа ASTRA и другие артисты. Здесь же пройдет традиционный книжный фестиваль Kitap Fest, который объединит более 60 издательств и книжных магазинов.

Любителей национального искусства приглашают на площадь перед театром традиционного искусства «Алатау». 19 сентября здесь состоится большой концерт «Ән мен күйдің бесігі» с участием известных исполнителей традиционной музыки и Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Также концерт Jana Lep, где выступят такие артисты, как Казыбек Құрайыш, Ерболат Құдайбергенов, Еркеш Хасен и другие.

20 сентября театр представит праздничную программу «Алматыға махаббатпен».

Насыщенная программа подготовлена и в районах города.

В Алмалинском районе праздничный концерт пройдет на восточном берегу озера Сайран. Для гостей организуют спортивную зону, выставку изделий мастеров прикладного искусства, детскую площадку и фуд-зону.

В Ауэзовском районе на площадке перед театром имени Н. Сац состоятся детский конкурс «Тәтті алма», концерт I Love Almaty, молодежная программа Jas Vibe, ретроконцерт «Сағындым Алматымды» и праздничное шоу «Жасай бер, әсем қала – Алматым!».

В Бостандыкском районе жителей ждут в Flow Park, где пройдут соревнования по национальным видам спорта, ярмарка Jas Fest, выставка детских рисунков, концертная программа и DJ-сеты.

Одним из самых масштабных районных событий станет праздник на Алматинском ипподроме в Жетысуском районе. Гостей ждут конные скачки, национальные игры, соревнования по кокпару, кунан-байге, жамбы ату, теңге ілу, аударыспаку и аламан-байге. Здесь же состоится торжественное открытие «Ұлы дала ойындары». 20 сентября праздничная программа продолжится в парке «Гүлдер», где пройдут концерт и киновечер под открытым небом.

В Медеуском районе состоятся церемония награждения победителей конкурса «Менің Алматым», праздничный концерт «Гүлденген Алматы!» и открытые кинопоказы на Терренкуре.

В Наурызбайском районе гостей ждут выездная цирковая программа Alma-Fest Circus, праздничный концерт «Алматы – менің жүрегімде», выставка композиций из яблок «Алматының алмасы-ай!» и кинопоказы под открытым небом.

В Турксибском районе праздничные мероприятия пройдут в парке имени С. Сейфуллина и на улице Саурaнбаева. Для жителей подготовлены концертная программа, интерактивные площадки, караоке, кинопоказ под открытым небом и угощение яблоками.

В Алатауском районе праздничный концерт с участием известных казахстанских исполнителей состоится на площади перед театром традиционного искусства «Алатау».

Кроме того, ко Дню города в музеях Алматы пройдут тематические выставки, в театрах состоятся премьеры спектаклей, будут организованы цирковые программы, конкурсы, благотворительные и экологические акции, а также спортивные мероприятия.

Подробную информацию о программе празднования можно узнать на странице @almatymadeniet в Instagram.