Заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов провел очередной личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел обращения жителей по различным вопросам касательно развития инклюзивного образования, поддержки деятельности общественных объединений и организации культурных мероприятий для лиц с инвалидностью. В ходе встречи заявители подняли вопросы развития инклюзивного образования и организации взаимодействия с организациями, оказывающими соответствующие услуги в рамках государственного образовательного заказа. Кроме того, были рассмотрены вопросы деятельности общественных объединений, проведения фестиваля для лиц с инвалидностью, участия в культурных мероприятиях и возможного поощрения за многолетний стаж работы в сфере образования. По итогам личного приема ответственным управлениям поручено рассмотреть поступившие обращения в соответствии с требованиями законодательства и в пределах компетенции. В частности, будет предоставлена информация о порядке присвоения почетного звания, проведено совещание по вопросам инклюзивного образования с участием руководителей профильных организаций, а также рассмотрены возможности проведения соответствующих культурных и общественных мероприятий. Личные приемы граждан остаются важным инструментом обратной связи, позволяющим непосредственно рассматривать обращения жителей, определять дальнейшие меры и обеспечивать их проработку в установленном порядке.