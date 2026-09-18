В Алматы ко Дню города пройдут Дни открытых дверей

В Алматы в преддверии Дня города медицинские организации проведут Дни открытых дверей. Жители смогут получить консультации специалистов и пройти профилактические обследования.

В городских поликлиниках будут принимать кардиологи, неврологи, офтальмологи и другие специалисты. Посетители смогут проверить артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также пройти профилактический медицинский осмотр.

Специалисты Центральной городской клинической больницы посетят кризисный центр «Жансая», где проведут консультации и профилактические осмотры для женщин. Приём будут вести терапевт, невролог, офтальмолог, гинеколог, эндокринолог и другие специалисты.

Кроме того, специалисты ЦГКБ посетят приют для женщин, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, где также будут организованы медицинские консультации и профилактические осмотры.

Городская поликлиника №20 проведет выездные медицинские осмотры детей с особыми потребностями на дому. В рамках визитов специалисты оценят состояние здоровья детей, дадут необходимые рекомендации, а также вручат небольшие подарки.

В Ревматологическом центре Алматы жители смогут получить консультации врачей-ревматологов. В Центре фтизиопульмонологии приём проведут фтизиатры, пульмонологи и фтизиопедиатры.

Профилактические мероприятия также пройдут на городских площадках:

📍 MEGA Alma-Ata, ул. Розыбакиева, 247А

📍 Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42

📍 Forum Almaty, пр. Сейфуллина, 617

Здесь медицинские работники проведут профилактические мероприятия и обследования.

Анонсы о проведении Дней открытых дверей медицинские организации размещают на своих официальных страницах в социальных сетях.