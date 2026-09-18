В Алматы ко Дню города открылся двенадцатый молодежный комьюнити-центр

В Ауэзовском районе Алматы ко Дню города открылся новый молодежный комьюнити-центр площадью 400 кв. метров. Здесь работают студия звукозаписи, танцевальный зал, зоны робототехники и 3D-моделирования, пространство для создания цифрового контента, а также образовательные и консультационные площадки. Все возможности центра доступны для молодежи бесплатно. Об этом сообщили в управлении молодежной политики Алматы.

С новым пространством ознакомился заместитель акима Алматы Абзал Нукенов. Открытие данного объекта продолжило развитие сети молодежных центров при поддержке акима Алматы Дархана Сатыбалды. На сегодня во всех районах города работают 12 таких площадок.

«Важно, чтобы молодежный центр был не просто местом для мероприятий, а пространством, где молодой человек может учиться, развиваться и реализовывать собственные идеи», - отметил Абзал Нукенов.

Одним из направлений нового центра станет курс «AI Креатор», где молодежь будут обучать использованию искусственного интеллекта при создании контента — от идеи и сценария до визуала, звука и монтажа. На первый поток зарегистрировались около 20 человек.

В студии звукозаписи можно будет записывать песни и подкасты, в танцевальном зале проводить воркшопы, а в контент-зоне — снимать фото и видео. В зоне робототехники и 3D-моделирования к открытию создали «Дерево желаний» с яблоком — одним из символов Алматы.

В день открытия также стартовал видеоконкурс «ALMATY 24 sagat». За 24 часа участникам предстоит снять короткое видео о городе, своем районе, любимых местах и людях.

«Нам важно, чтобы у каждого молодого человека была возможность найти свое направление — получить новый навык, попробовать себя в технологиях, творчестве или запустить собственный проект», — прокомментировал руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.

С начала года более 10,6 тыс. молодых алматинцев получили в комьюнити-центрах помощь по вопросам трудоустройства и профориентации, а также психологические и правовые консультации. В рамках направления «Закон и порядок» здесь прошло около 190 мероприятий с участием более 18 тыс. человек, еще свыше 80 экологических акций в рамках «Таза Қазақстан» объединили более 10 тыс. молодых