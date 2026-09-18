В Алматы пересмотрят тарифы на платные парковки впервые за 10 лет

Для коммунальных парковок Алматы предлагают новую систему тарификации

В Алматы предложили установить тарифы на парковку с учетом транспортной нагрузки

В Алматы предложили обновить тарифы на коммунальные платные парковки с учетом транспортной нагрузки районов города. Проект направлен на повышение доступности парковочных мест для жителей, снижение перегруженности наиболее востребованных участков улично-дорожной сети и представлен на сессии городского маслихата.

Действующий тариф на коммунальных платных парковках в размере 100 тенге за час остается неизменным с 2016 года и не пересматривался на протяжении 10 лет. За это время количество передвигающихся автомобилей по городу Алматы превысило 1 млн единиц, что значительно увеличило нагрузку на дороги и парковочное пространство города.

Руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев отметил, единый тариф перестал выполнять свою основную задачу - обеспечивать оборачиваемость парковочных мест и наличие свободных парковок, особенно в центральной части Алматы. В результате водители вынуждены тратить больше времени на поиск свободного места, что приводит к увеличению количества поездок и дополнительной нагрузке на дорожную сеть.

Для решения этой проблемы предлагается внедрить дифференцированную систему тарификации, при которой стоимость парковки будет зависеть от транспортной нагрузки и функционального назначения конкретной территории.

Согласно проекту для участков с относительно невысокой транспортной нагрузкой тариф сохранится на уровне 100 тенге в час. Для территорий со средней интенсивностью использования парковочного пространства составит 150 тенге в час. А для наиболее востребованных зон с высоким дефицитом парковочных мест и интенсивным движением - 200 тенге в час.

При этом, для жителей сохраняются действующие льготы. Ранее в Алматы были утверждены правила организации дорожного движения (в части, не урегулированной правилами дорожного движения), согласно которым владельцы жилья, проживающие в зоне действия платных парковок, могут оформить специальное разрешение и бесплатно пользоваться парковочными местами на выбранной парковке вблизи своего места жительства. Также действуют льготы для ряда категорий пользователей. Данная мера позволяет учитывать интересы местных жителей и обеспечивает для них комфортные условия пользования парковочным пространством.

По мнению разработчиков проекта, предлагаемые изменения направлены на более эффективное управление парковочным пространством.

Дифференцированные тарифы позволят повысить оборачиваемость парковочных мест, сократить продолжительность стоянки автомобилей на наиболее загруженных улицах и обеспечить наличие свободных мест для краткосрочной парковки.

Ожидается, что реализация проекта поможет снизить количество случаев парковки вторым рядом, сократить время поиска свободного места, уменьшить транспортную нагрузку на центральную часть города и создать более комфортные условия для передвижения всех участников дорожного движения.