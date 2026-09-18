В Алматы совершенствуют порядок оплаты эвакуации и хранения транспортных средств

В Алматы предложили единый порядок оплаты эвакуации автомобилей

В Алматы предложили установить единый порядок оплаты эвакуации и временного хранения транспортных средств на коммунальных специальных стоянках. Соответствующий проект решения представлен на рассмотрение городского маслихата.

Как сообщил руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев, предлагаемые изменения касаются транспортных средств, задержанных и эвакуированных в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

«Важно понимать, что речь идет не обо всех случаях эвакуации автомобилей. Предлагаемый порядок применяется только тогда, когда транспортное средство задержано и доставлено на специальную стоянку в соответствии с законодательством об административных правонарушениях», - отметил Ержан Диханбаев.

Такой подход уже закреплен в Правилах организации дорожного движения Алматы, в котором эвакуацией признается принудительное перемещение транспортного средства, задержанного в соответствии с КоАП, на специальную площадку или стоянку.

Проектом предлагается установить единую стоимость эвакуации - 3 МРП независимо от категории транспортного средства. Такой подход позволит сделать порядок расчета единообразным и понятным для автовладельцев.

При этом для временного хранения автомобиля предусмотрен отдельный порядок, позволяющий автовладельцу избежать либо сократить дополнительные расходы.

Ранее, 30 июля 2026 года маслихат города Алматы утвердил Правила организации дорожного движения в части, не урегулированной Правилами дорожного движения, определяющий порядок доставления и хранения задержанных транспортных средств по административным правонарушениям.

Отмечено, если владелец забирает автомобиль со специальной стоянки до 18:00 в день его эвакуации, плата за хранение не начисляется. Таким образом, при своевременном получении транспортного средства автовладелец оплачивает только его эвакуацию.

Если автомобиль остается на специальной стоянке после 18:00, стоимость хранения рассчитывается в зависимости от категории транспортного средства. При этом для первых суток проектом уже предусмотрена сниженная ставка по сравнению с последующими сутками хранения.

Так, для легковых предлагается установить плату в размере 2,5 МРП за первые сутки и 5 МРП за каждые последующие сутки. Для других категорий транспортных средств размер платы также дифференцирован с учетом их типа и характеристик.

Разработка проекта связана с изменениями законодательства. В 2025 году Законом Республики Казахстан «О дорожном движении» маслихатам Астаны и Алматы были предоставлены полномочия определять размер платы за доставление и временное хранение задержанных транспортных средств на специальных площадках и стоянках, находящихся в коммунальной собственности.

Предлагаемый проект реализует эти полномочия и формирует единый городской механизм оплаты эвакуации и хранения задержанных транспортных средств.

При определении размеров платы учитывались затраты, связанные с эксплуатацией и содержанием эвакуаторов, работой специальных стоянок, их круглосуточной охраной, коммунальным обслуживанием и обеспечением необходимой инфраструктуры. Действующие Правила, в частности, предусматривают круглосуточную готовность эвакуаторов и персонала, а специальные стоянки должны быть оборудованы контрольно-пропускным пунктом, видеонаблюдением, освещением, ограждением и круглосуточной охраной.

Проект прошел предусмотренные законодательством процедуры рассмотрения и получил необходимые положительные заключения.

Ожидается, что принятие проекта позволит установить понятный и единый порядок расчета стоимости эвакуации и хранения задержанных транспортных средств.