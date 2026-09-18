В День города Алматы, 20 сентября в микрорайоне Казахфильм Бостандыкского района состоится открытие обновленной ярмарки выходного дня.

В рамках модернизации территория ярмарки была обновлена и благоустроена. Общая площадь составляет 49 соток. Здесь предусмотрено 112 торговых мест: 100 - в открытом павильоне, 7 - в закрытом павильоне и 5 - в зоне фудкорта.

Обновленная ярмарка будет работать в современном формате и создаст более комфортные условия для покупателей, фермеров и отечественных товаропроизводителей. На открытой площадке продолжится проведение ярмарок выходного дня с участием сельхозтоваропроизводителей, а в крытой части на постоянной основе смогут реализовывать свою продукцию отечественные производители.

Модернизация реализована с привлечением частных инвестиций при сохранении социальной направленности объекта. Действующие торговые места сохраняются за нынешними участниками ярмарок.

После открытия администрирование коммунального рынка и контроль за соблюдением рекомендованных цен будет осуществлять АО «СПК «Алматы».

Проведение ярмарок выходного дня является одним из важнейших инструментов обеспечения жителей города качественными продуктами питания по доступным ценам. Благодаря прямому участию фермеров и отечественных сельхозтоваропроизводителей продукция реализуется без посредников.

С начала года в Алматы проведено почти 300 ярмарок выходного дня. На них представлено свыше 1 000 различных товаров от фермерских и частных хозяйств Алматы и Алматинской области. В ассортименте - свежее мясо, яйца, овощи и фрукты, кисломолочная продукция, колбасы, мёд и другие товары.

Еженедельная посещаемость ярмарок составляет около 50 000 человек.