Призера VI Всемирных игр кочевников Армана Кошкарова наградили в Алматы

В Алматы состоялась церемония награждения серебряного призера VI Всемирных игр кочевников Армана Кошкарова и его личного тренера Абдулкарима Кошкарова.

Заместитель акима Алматы Нурлан Абдрахим поздравил спортсмена и его тренера с высоким результатом на международных соревнованиях, отметив их вклад в развитие национальных видов спорта и популяризацию традиционного искусства кусбегилик.

«Уважаемый Арман Абдулкаримович! От всей души поздравляю вас с завоеванием серебряной медали в соревнованиях по кусбегилик на VI Всемирных играх кочевников. Своим достижением вы достойно представили нашу страну и город Алматы. Это результат упорного труда и высокого мастерства.

Особую благодарность хочу выразить вашему тренеру Абдулкариму Курмангалиевичу за вклад в это достижение.

Национальные виды спорта — исконное наследие нашего народа. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание их развитию. Ваши достижения способствуют повышению престижа национального спорта и его популяризации на международном уровне.

Желаю вам и впредь достойно защищать честь страны и добиваться новых высоких результатов. Поздравляю с заслуженной победой!» — сказал Нурлан Абдрахим.

В ходе торжественной церемонии Арману Кошкарову вручили Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Спортсмену также был вручен денежный сертификат.

Личный тренер спортсмена Абдулкарим Курмангалиевич Кошкаров, внесший значительный вклад в его подготовку к международным соревнованиям, также был отмечен Благодарственным письмом и денежным сертификатом.

На VI Всемирных играх кочевников Арман Кошкаров выступил в составе сборной Казахстана в соревнованиях по кусбегилик. В состязаниях с беркутом Арман Кошкаров и его беркут Алгыр завоевали серебряную медаль.

VI Всемирные игры кочевников прошли с 31 августа по 6 сентября в Кыргызской Республике. В масштабных соревнованиях приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран. По итогам Игр сборная Казахстана завоевала 74 медали — 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые.