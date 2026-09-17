«Адал еңбек» в действии: в Алматы молодежи представили возможности для карьеры

В преддверии Дня города в Алматы прошел профориентационный фестиваль Career Time 2026. Он объединил молодежь, работодателей, вузы и колледжи. Об этом сообщили в управлении молодежной политики Алматы.

Концепция фестиваля перекликается с принципом Президента Касым-Жомарта Токаева «Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс», в основе которого — ценность честного труда, профессионализма и личной ответственности. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость повышать престиж труда и профессиональных навыков.

Поддержка молодежи остается одним из приоритетов работы акима Алматы Дархана Сатыбалды. В городе особое внимание уделяется вопросам образования, трудоустройства, профессионального развития и снижению доли NEET-молодежи.

Сегодня в Алматы проживает около 770 тыс. молодых людей, около 473 тыс. из них работают. Поэтому вопросы занятости и выбора профессии остаются важной частью городской молодежной политики.

Career Time прошел 17 сентября на площадке ALT University. В нем приняли участие 25 работодателей, среди которых КТЖ, Air Astana, Beeline Казахстан, Coca-Cola, Magnum, Казпочта, Technodom, Kolesa Group, Glovo, Choco и HeadHunter.kz. К проекту также присоединились 30 вузов и колледжей.

В программе были встречи с работодателями, профориентационные консультации, мастер-класс по поиску работы и панельная сессия с экспертами в сфере образования, HR, IT и молодежной политики.

«Алматы дает молодежи большие возможности для образования, профессионального роста и самореализации. Наша задача — не показать молодому человеку готовый путь, а создать условия, в которых он сможет найти свой. Сегодня важно не только получать знания, но и уметь применять их, постоянно развиваться, брать на себя ответственность и честным трудом добиваться результата», — отметил руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.

По итогам первого квартала 2026 года доля молодежи категории NEET в Алматы снизилась с 5,7% до 4,9%. В этом году услугами Городского центра карьеры охвачено более 5 тыс. молодых людей, около 3 тыс. получили профессиональные консультации.