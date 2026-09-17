В Алматы прошел рабочий визит делегации Шанхая, посвященный обмену опытом в сфере медицинской и социальной реабилитации, занятости и сопровождения граждан с особыми потребностями.

В состав делегации вошли представители Шанхайской реабилитационной больницы «Янчжи», Шанхайского центра содействия занятости и реабилитационного центра для детей с особыми потребностями.

В рамках программы гости посетили Региональный центр травматологии и ортопедии при Городской клинической больнице №4. Там им представили подходы к медицинской помощи и реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата.

Следующей площадкой стал реабилитационный центр «Мейірім», где делегация ознакомилась с практиками комплексной реабилитации и сопровождения детей и их семей.

Отдельный блок программы посвятили вопросам занятости. В Центре трудовой мобильности Алматы шанхайской стороне показали действующие инструменты профессиональной ориентации, содействия трудоустройству и индивидуального сопровождения. В том числе речь шла о подходе Job Coach, который помогает человеку адаптироваться на рабочем месте.

Завершилась программа расширенной рабочей встречей с участием представителей медико-социальных учреждений, Центра раннего вмешательства, общественных объединений и экспертного сообщества Алматы.

По итогам стороны договорились подготовить меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает обмен опытом, совместные инициативы и повышение квалификации специалистов в сфере социальной реабилитации.

Одним из практических направлений станет организация стажировок сотрудников медико-социальных учреждений Алматы на базе Шанхайской реабилитационной больницы «Янчжи». Также планируются совместные семинары и практическое обучение.

Сотрудничество ориентировано на внедрение современных подходов в реабилитации и повышение качества услуг для людей с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.