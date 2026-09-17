«Ажарлы Алматы»: впервые ко дню города художники со всей страны создали свой образ города

В Алматы завершился республиканский конкурс профессиональных художников «Ажарлы Алматы», организованный при поддержке акимата города. Конкурс впервые был организован ко Дню города.

Заявки принимались с 7 августа по 7 сентября т.г. За это время поступило 168 работ из разных регионов Казахстана. По итогам первого отбора во второй этап прошли 109 работ. Общий призовой фонд составил 10,5 млн тенге.

16 сентября в Алматы Галерее, входящей в состав Объединения музеев города Алматы, состоялись церемония награждения победителей и открытие итоговой выставки.

«Этот конкурс организован по инициативе и поручению акима города Алматы Дархана Амангельдиевича Сатыбалды. Алматы всегда был центром культуры и искусства. Выражаю благодарность художникам, которые стремились отразить красоту нашего города, его самобытность и жизнь, вложив в свои работы все свое мастерство. Поздравляю всех с Днем города!» - сказал в своем выступлении заместитель акима Алматы Абзал Нукенов.

В конкурсе приняли участие профессиональные художники из разных регионов страны. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли художники, искусствоведы, представители сферы культуры, музеев и галерей. При отборе учитывались техника исполнения, художественная ценность, оригинальность идеи, содержание и композиция.

Первое место и главный приз получил Нурболат Аскар за работу «Алматы – қиял әлемі».

Второе место разделили Нурлан Килибаев с работой «Ару қала» и Максим Ведерников с работой «Бабье лето».

Третье место заняли Жалгас Тлеугабыл с работой «После дождя, вечерний город» и Кумар Омархан с работой «Алматының ақ таңы».

Еще пять художников получили благодарственные письма и поощрительные призы. Среди них Канат Шукирбеков, Дауренбек Бекназаров, Светлана Цой, Акбота Амирова и Мухтар Бегенов.

Итоговая выставка продлится в Алматы Галерее до 23 сентября по адресу: пр. Достык, 44.

Кроме того, 19–20 сентября лучшие работы конкурса представят на площади Абая в рамках праздничной программы ко Дню города.