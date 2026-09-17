Ко Дню города на Терренкуре появился новый мурал

На Терренкуре в Алматы появился новый мурал, приуроченный ко Дню города и 15-летию Almaty Marathon.

Работу разместили в тоннеле под пр. аль-Фараби - одном из популярных маршрутов для пробежек, тренировок и активных прогулок. Автор мурала - граффити-команда Repas.

В основу композиции легла тема движения и массового спорта.

«За 15 лет Almaty Marathon стал частью жизни Алматы. Нам хотелось оставить эту историю и в городском пространстве — через работу, которая передает энергию марафона и показывает, как спорт объединяет самых разных людей. Этот мурал — о движении, людях и городе, который все эти годы менялся вместе с Almaty Marathon. Символично, что он появился именно сейчас, когда Алматы готовится ко Дню города и юбилейному Almaty Marathon», — отметила Салтанат Казыбаева, исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» — организатора Almaty Marathon.

Забег состоится 27 сентября при поддержке акимата города, в нем примут участие 16 тыс. человек из более чем 60 стран. В программу войдут дистанции на 42,2 км, 21,1 км и 10 км, скандинавская ходьба, а также командная эстафета Экиден.