В Алматы ко Дню города завершено обновление школы-интерната №17

В Алматы ко Дню города завершены работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту школы-интерната №17 на 250 мест.

Здание построено в 1963 году. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 2000-х годах. На сегодня объект полностью обновлен.

В рамках проекта усилены несущие конструкции учебного и спального корпусов, отремонтированы кровля, фасад и внутренние помещения. Полностью обновлены инженерные сети, модернизированы системы противопожарной защиты, видеонаблюдения, контроля доступа и связи.

Для учащихся предусмотрены учебные кабинеты, кабинет информатики, информационно-библиотечный центр, медицинский блок, спортивный зал и столовая на 100 мест.

Изменилось и пространство вокруг школы. На территории площадью 1,35 га оборудованы площадки для баскетбола и волейбола, игровые зоны для детей разных возрастов, площадка для проведения общешкольных мероприятий, зоны отдыха и пешеходные дорожки. Территория благоустроена и озеленена, установлена система наружного освещения.

В здании также создана безбарьерная среда для детей с особыми потребностями.

После обновления школа с более чем 60-летней историей продолжит работу в более безопасных и комфортных условиях.

Обновление школы-интерната №17 является частью работы по развитию образовательной инфраструктуры Алматы. В этом году в городе ведутся работы на 31 объекте образования. Это строительство новых школ и пристроек, а также реконструкция и сейсмоусиление действующих зданий.