Ratovich выступит на праздничном концерте ко Дню города Алматы
19 сентября на площади Абая в Алматы в рамках праздничной концертной программы, посвящённой Дню города, выступит известный казахстанский пианист и композитор Ratovich (Темирлан Бейсенбай). Об этом сообщили в управлении культуры города.
В ходе концерта под открытым небом пианист исполнит произведения таких известных исполнителей и музыкальных коллективов, как Michael Jackson, Sting, Ed Sheeran, Modern Talking, ABBA, Валерий Меладзе и Батырхан Шукенов.
Управление культуры Алматы приглашает жителей и гостей Алматы присоединиться к праздничной концертной программе и отметить День города.
Место проведения: площадь Абая
Дата: 19 сентября
Начало: 18:30