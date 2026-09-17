Ratovich выступит на праздничном концерте ко Дню города Алматы

19 сентября на площади Абая в Алматы в рамках праздничной концертной программы, посвящённой Дню города, выступит известный казахстанский пианист и композитор Ratovich (Темирлан Бейсенбай). Об этом сообщили в управлении культуры города.

В ходе концерта под открытым небом пианист исполнит произведения таких известных исполнителей и музыкальных коллективов, как Michael Jackson, Sting, Ed Sheeran, Modern Talking, ABBA, Валерий Меладзе и Батырхан Шукенов.

Управление культуры Алматы приглашает жителей и гостей Алматы присоединиться к праздничной концертной программе и отметить День города.

Место проведения: площадь Абая

Дата: 19 сентября

Начало: 18:30