Ne Prosto Orchestra выступит на праздничном концерте ко Дню города в Алматы

19 сентября на площади Абая в Алматы в рамках праздничной концертной программы, посвящённой Дню города, выступит один из первых независимых симфонических оркестров Казахстана – Ne Prosto Orchestra. Дирижёр – маэстро Мадияр Тойболды.

Концерт под открытым небом подарит зрителям возможность услышать лучшие произведения в исполнении оркестра. Особенным музыкальным событием вечера станет дуэтное исполнение популярных песен про Алматы в исполнении Розы Рымбаевой и группы «Дос-Мұқасан».

Праздничный концерт позволит жителям и гостям города насладиться живой музыкой и известными произведениями в симфоническом звучании.

Приглашаем жителей и гостей Алматы присоединиться к праздничному концерту, посвящённому Дню города.

Место проведения: площадь Абая

Дата: 19 сентября

Начало: 19:00