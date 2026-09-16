Ко Дню города в Алматы пройдет арт-фестиваль с участием известных стрит-арт художников

20 сентября, в День города, на Терренкуре по ул. Оспанова пройдет арт-фестиваль с участием казахстанских и зарубежных граффити-художников. Событие станет новым этапом развития Street Art Avenue - открытой галереи современного уличного искусства Алматы.

В городе продолжается программа обновления фасадов. На части зданий, вошедших в нее, находятся известные муралы. Чтобы сохранить связь с уже сложившимся культурным слоем Алматы, авторов этих работ пригласили создать новые произведения.

Существующие муралы сохранят в цифровом формате. На локациях разместят QR-коды, по которым можно будет увидеть оригинальные работы, узнать их историю и авторство. Новое художественное продолжение появится на Street Art Avenue.

В фестивале примут участие британский художник Fanakapan, автор гиперреалистичного Balloon Graff, участники 310 / 310 Squad из Москвы, белорусский художник Kontra / TAKTAK, а также казахстанские граффити-художники.

Центральной работой фестиваля станет общая композиция, посвященная одному из символов Алматы - снежному барсу. Каждый художник представит собственную интерпретацию образа, объединив разные стили и техники в одной работе.

В течение дня жители и гости города смогут наблюдать за созданием муралов в реальном времени и познакомиться с их авторами.