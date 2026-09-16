1000 юных художников одновременно нарисуют Алматы в День города

В рамках празднования Дня города 18 сентября в Алматы состоится масштабный городской детский пленэр «Almaty: Bala.Art – Мың бала», который объединит 1000 юных художников.

Мероприятие пройдет с 15:00 до 17:00 перед Дворцом школьников по адресу: пр. Достык, 124.

«Almaty: Bala.Art – Мың бала» – новый культурно-образовательный проект управления образования города Алматы, призванный показать историю, культуру и современный облик мегаполиса глазами детей. Одновременно тысяча юных алматинцев создаст художественные работы, посвященные родному городу.

В основу детских произведений легли разные страницы истории и образы Алматы. Участники представят город через темы Великого шелкового пути и Золотого человека, старых улиц Алматы, знаменитого апорта, горных вершин, фонтанов и цветников, современного мегаполиса и Алматы будущего.

Проект реализуется в два этапа. С 10 по 15 сентября для участников проводятся тематические мастер-классы. Основная часть работы проходит в формате «50/50»: эскиз и фон юные художники готовят заранее, а завершают свои произведения непосредственно во время большого городского пленэра 18 сентября.

Одним из главных событий станет официальная регистрация национального рекорда «Самый масштабный детский пленэр в Казахстане». Одновременное участие 1000 детей позволит проекту претендовать на включение в Книгу рекордов Казахстана (КИнЭС).

Для жителей и гостей города также подготовлена праздничная концертная программа «С днем рождения, любимый Алматы!».

Кульминацией мероприятия станет премьера гимна детства Алматы. Новую композицию исполнят сводный детский хор и участники пленэра.

Финальным символическим моментом станет масштабная композиция с участием детей: юные художники развернут полотно с символикой «Almaty: Bala.Art – Мың бала», символизирующее детское творчество, единство и любовь к родному городу.

Дата: 18 сентября 2026 года

Время: 15:00–17:00

Место: перед Дворцом школьников, пр. Достык, 124.