Деревья высотой до 3,5 метра и необычные растения высадят в Алматы ко Дню города

В Алматы ко Дню города высадят около 1,5 тыс. новых растений 32 видов. В город уже доставили крупномерные деревья высотой до 3,5 метра, декоративно сформированные хвойные, штамбовые растения, кустарники и цветущие многолетники.

Об этом сообщили в Управлении экологии и окружающей среды города Алматы.

Особенно выделяются взрослые деревья с уже сформированными многоярусными кронами. Некоторые из них выполнены в стилистике садового бонсая. Выразительная форма создается заранее и сохраняется по мере дальнейшего роста дерева.

Среди растений есть лагерстремия индийская, черная сосна, гортензия метельчатая, розы, барбарис, эхинацея пурпурная, шалфей, вербена и другие декоративные культуры.

Ассортимент для Алматы определяли совместно с китайскими специалистами. Перед его формированием были изучены климатические особенности города, температурные колебания и условия зимовки. В результате были отобраны виды и сорта с учетом их адаптации к местному климату.

В ближайшее время растения начнут высаживать на городских территориях.