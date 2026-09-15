19–20 сентября, в честь Дня города, в Алматы на пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы пройдет масштабный фестиваль Alma Qala Fest, организованный для жителей и гостей города.

Культурная программа мероприятия направлена на знакомство с историей и современным обликом Алматы, популяризацию национальной культуры и традиций, поддержку креативных индустрий, а также создание разнообразных возможностей для отдыха горожан.

На территории фестиваля будут работать несколько тематических зон, где посетители смогут принять участие в различных программах, посвященных культуре, искусству, спорту, экологии, цифровым технологиям, гастрономии, а также развлечениям для детей.

Одной из основных составляющих фестиваля станет ярмарка яблок. В ней примут участие 50 яблочных хозяйств алматинского региона, которые представят более 200 тонн различных сортов и видов яблок. На площади в районе улиц Панфилова и Казыбек би посетители смогут познакомиться с продукцией отечественных производителей и продегустировать различные сорта яблок.

В выставочной зоне «Алматы» будет организована выставка картин, отражающих историю, архитектуру, природу и самобытный облик города. На Аллее посольств будет представлена культура и традиции стран-участниц. В рамках выставки посетители смогут познакомиться с национальным искусством, изделиями народных промыслов, традиционными культурными ценностями и особенностями различных стран.

Одной из современных площадок фестиваля станет Digital Zone. Здесь будут представлены цифровые технологии и интерактивные проекты, а также будут работать информационно-познавательные AI-инсталляции, посвященные истории Алматы. Кроме того, посетители смогут принять участие в перетягивании каната, стрельбе из лука и других интерактивных играх.

Зона Eco Zone будет посвящена презентации экологических инициатив и проектов, а Ethno Zone – популяризации национальной культуры, традиций и ремесел. В этнозоне пройдет ярмарка изделий мастеров народных промыслов, а для посетителей будут организованы различные мастер-классы.

Для любителей активного отдыха будет работать Sport Zone, где пройдут спортивные игры, эстафеты и национальные игры. В специальной детской зоне для маленьких гостей будут организованы игры, работа аниматоров, батуты, аквагрим, шоу мыльных пузырей, азотное шоу и другие развлекательные программы. Гостям фестиваля также будет представлена специальная гастрономическая зона с участием 25 городских ресторанов, которая позволит познакомиться с гастрономическим потенциалом Алматы.

Для любителей кино будет работать отдельная кино-зона. В рамках программы будут показаны фильмы «Жас емес жұбайлар», «Мәди in China», «Сыныптас», «Қолымнан ұста», «Заман Back», «Мафия», а также фильмы, вошедшие в золотой фонд казахского кино. Кроме того, зрители смогут принять участие во встречах с актерами фильмов «Заман Back» и «Фамилия».

Музыкальная и творческая программа фестиваля пройдет на нескольких сценах. На главной сцене (площадь Астана) выступят ФЭА «Отырар сазы», MuzartLIFE, Райым Уайыс, дуэт «Әдемі ай», Кудайберген Бекиш и Еркебулан Кумаров. На малой сцене №1 (сцена при Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова) выступят Али Окапов, Мади Рымбаев, Акерке Амалят, Нурмухаммед Жакып, группа «Хазар», Даро и Венера Алпысбаева. На малой сцене №2 (улица Жибек Жолы) выступят Live band Rockn rolla, пройдет иммерсивный кукольный театр, а также выступят группа «Астра», Нурдаулет Карлов, Алем Кусаинова и Азамат Торехан.

В связи с проведением праздничных мероприятий участки улиц Толе би и Казыбек би от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева будут временно перекрыты с 15:00 17 сентября до 03:00 21