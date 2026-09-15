Информация касательно создания арт-объекта вдоль набережной Есентай

На участке набережной от улицы Бухар Жырау до улицы Тимирязева появится новый городской арт-маршрут.

Вместо привычного однотонного бетона здесь создадут протяжённую художественную композицию, посвящённую Алматы.

В основу проекта легли строки песен о городе. Они будут появляться по ходу прогулки, складываясь в единый визуальный рассказ. А с помощью QR-кода можно будет включить музыкальное произведение и пройти маршрут, находя его строки в разных частях композиции.

Идея стрит-арта, рассчитана на движение и раскрывается постепенно, пока человек идёт вдоль Есентая.

Для оформления бетонных поверхностей используют профессиональные фасадные краски для наружных работ и специализированные граффити-краски Arton. При выборе материалов учитываются их устойчивость к погодным условиям, сохранение цвета и долговечность покрытия.

Проект реализуется за счет спонсорских средств, как и благоустройство набережной.