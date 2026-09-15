Новая площадка для голоса студентов: в Алматы создан Студенческий курултай

В Алматы, в Казахском национальном женском педагогическом университете начал работу Студенческий курултай — новая площадка студенческого самоуправления и открытого диалога молодежи. В его состав вошли более 40 студентов. В рамках первого заседания участникам представили концепцию Курултая и кандидатов, после чего состоялись выборы председателя.

В мероприятии приняли участие руководство университета, руководитель Управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек, представители молодежных организаций и студенческие активисты.

Студенческий курултай призван стать площадкой, где молодые люди смогут поднимать актуальные вопросы студенческой жизни, предлагать собственные инициативы, участвовать в их реализации и выстраивать диалог с университетом и городскими структурами.

Как отметил руководитель Управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек, развитие студенческого самоуправления позволяет молодежи не только обозначать волнующие ее вопросы, но и принимать непосредственное участие в поиске решений.

«Сегодня важно, чтобы молодежь не оставалась сторонним наблюдателем, а активно участвовала в принятии решений, которые касаются студенческой жизни. Студенческий курултай — это возможность открыто говорить о проблемах, предлагать инициативы, брать на себя ответственность и вместе искать решения. Именно через такие механизмы формируется новое поколение активных и ответственных граждан, готовых вносить свой вклад в развитие Алматы и страны», — отметил Азиз Кажденбек.

По словам ректора Университета Бейбиткуль Каримовой, повышение правовой грамотности, соблюдение академической честности, формирование экологической культуры и стремление приносить пользу обществу являются одними из основных направлений воспитательной работы со студентами.

«Качественное образование, здоровье и благополучие, гендерное равенство, экологическая культура и социальная ответственность интегрируются в повседневную жизнь студентов, создавая условия для участия молодежи в устойчивом развитии общества. Сегодняшний студент — это не только будущий специалист, но и гражданин, способный вносить вклад в общественное развитие страны. Мы рассматриваем Студенческий курултай как важную диалоговую площадку, которая позволит услышать голос молодежи, открыто обсуждать актуальные вопросы и поддерживать студенческие инициативы», - подчеркнула Бейбиткуль Каримова.

Отдельной частью мероприятия стала церемония награждения активной молодежи, внесшей вклад в организацию выборов Курултая в Алматы. Благодарственными письмами акима города были отмечены представители молодежных организаций, общественных объединений, университетов и комьюнити-центров.

Ожидается, что Студенческий курултай станет постоянно действующим механизмом молодежного участия, который позволит студентам объединяться вокруг общих инициатив, развивать лидерские качества и активнее включаться в общественную жизнь города.