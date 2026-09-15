В Алматы пройдет финал городского конкурса Almaty Ustazy

Обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 5 миллионов тенге, а все 7 победителей конкурса – возможность пройти международную образовательную стажировку.

16 сентября в Центре инновационного творчества школьников Наурызбайского района состоится финальный этап городского конкурса среди молодых педагогов Almaty Ustazy. Мероприятие проводится при поддержке акимата города Алматы и управления образования города Алматы.

Конкурс направлен на выявление талантливых и креативных педагогов, распространение передового педагогического опыта и повышение престижа профессии учителя. Almaty Ustazy стал площадкой для профессионального развития, обмена опытом, знакомства с современными методиками и образовательными технологиями.

Конкурс проводится в Алматы уже шестой год подряд. За это время его участниками стали около 10 тысяч молодых педагогов в возрасте до 36 лет.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 984 педагога.

Как проходил отбор:

Первый этап. Участники прошли тестирование по 11 предметам. Работы оценивали 33 эксперта.

Второй этап. По итогам отбора во второй тур прошел 71 педагог. 5–6 мая участники провели конкурсные уроки на базе 6 школ города.

Финал. В заключительный этап вышли 11 лучших педагогов.

Финалистам предстоит публично защитить авторский проект «Мен – көшбасшы мұғаліммін» и представить собственную образовательную концепцию.

Также участники выступят на площадке «Ашық мінбер», где ответят на вопросы членов жюри и зрителей, а также на видеовопросы ветеранов педагогического труда и школьников.

По итогам финала будут определены 7 победителей, каждый из которых получит возможность пройти международную образовательную стажировку в ведущих учебных заведениях за рубежом.

Обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 5 миллионов тенге и также войдет в число участников международной стажировки.

Торжественная церемония награждения победителей состоится во Дворце Республики и будет приурочена ко Дню учителя.

Дата и время проведения финала: 16 сентября, торжественное открытие – в 09:00.

Место проведения: Центр инновационного творчества школьников, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, 347/4.