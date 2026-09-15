120 спортсменов Алматы примут участие в XX летних Азиатских играх

С 19 сентября по 4 октября в японской префектуре Айти и городе Нагоя пройдут XX летние Азиатские игры. В главном спортивном событии континента примут участие спортсмены из 45 стран и регионов Азии. В программу Игр включены соревнования по 41 виду спорта и 68 дисциплинам, в которых будет разыгран 461 комплект медалей.

Сборная Казахстана выступит как в олимпийских видах спорта, так и в кураше, ушу, джиу-джитсу, киберспорте и других дисциплинах, включенных в программу Азиатских игр. В составе национальной команды страну представят 120 спортсменов из Алматы.

Алматинские спортсмены выступят более чем в 30 видах спорта и дисциплинах. Среди представителей города - призеры Олимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Азии, а также спортсмены, успешно выступающие на международных и республиканских соревнованиях.

Список спортсменов Алматы - участников XX летних Азиатских игр:

Бокс: Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Виктория Графеева.

Дзюдо: Гусман Кыргызбаев.

Греко-римская борьба: Шамиль Ожаев.

Вольная борьба: Нуркожа Кайпанов.

Женская борьба: Жамила Бакбергенова.

Фехтование: Галым Нурумов, София Актаева, Тимофей Семенов, Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Нурмухаммед Жайлыбай, Кайша Жаныбек, София Николайчук, Дарья Самоделкина.

Таеквондо: Тамирлан Тлеулес, Рита Бакишева.

Современное пятиборье: Лев Чувашев, Тихон Варехин, Темирлан Абдраимов, Кирилл Стадник.

Легкая атлетика: Максим Фроловский, Ясмина Токсанбаева, Кристина Морозова, Эльмира Калимуллина, Полина Иванова, Анна Черкашина.

Спортивная гимнастика: Нариман Курбанов, Ильяс Азизов, Милад Карими, Эвелина Ежова, Радмила Тарасова.

Тяжелая атлетика: Аянат Жумагали, Арай Нурлыбекова, Екатерина Алякина.

Велоспорт: Алишер Жумакан.

Плавание: Максим Клименко, Федор Диденко, Александр Румынский.

Водное поло: Алексей Шмидер, Мурат Шакенов, Руслан Ахметов, Темирлан Балфанбаев, Михаил Рудай, Рустам Укуманов.

Настольный теннис: Айдос Кенжигулов, Санжар Жубанов, Сарвиноз Миркадирова.

Теннис: Денис Евсеев, Жибек Куламбаева.

Падел: Жакас Козбак, Тимур Хабибулин, Альбина Хабибулина.

Классический волейбол: Динмухаммед Кабдулов, Клим Рюхов, Ирина Кузнецова.

Пляжный волейбол: Абдулмаджид Мохаммад, Дмитрий Яковлев, Кирилл Гурин, Сергей Богату.

ММА: Айгерим Тореханова.

Скейтбординг: Анна Лю-Си-Гун.

Баскетбол: Даниил Севергин, Никита Федченко, Станислав Сахипов.

Каратэ: Бэлла Самашева.

Пулевая стрельба: Ислам Сатпаев, Александра Ле, Константин Малиновский, Арина Малиновская, Валерий Рахимжан, Эльдар Иманкулов, Валерия Попелова.

Стендовая стрельба: Артем Седельников, Элеонора Ибрагимова.

Ушу-саньда: Бексултан Коскенов, Карим Иминжанов.

Кураш: Билал Болат, Адилет Ахметгали.

Гольф: Диляра Буламбаева, Исламия Абельди, Ахметжан Тагашев.

Джиу-джитсу: Нуржан Батырбеков, Жибек Кулумбетова, Абдулла Дабыл.

Брейкинг: Амир Закиров.

Хоккей на траве: Этэлия Маилян, Альбина Дымчан, Вера Домашнева, Наталья Гатаулина, Исмира Апсатарова.

Регби: Анна Мельникова, Анжелика Пичугина, Алёна Дробовская, Вероника Степанюга, Татьяна Кручинкина, Балжан Койшыбаева, Снежана Попович, Ирина Тычинина, Ксения Ким, Онласын Турсунбек, Родион Шипицин, Магомедрасул Магомедов, Никита Иванов, Данил Тур, Роман Щербаков, Арманжан Василов, Никита Ситов, Абдрахман Нажибаев.

Гребля на байдарках и каноэ: Татьяна Токарницкая.

Спортивное скалолазание: Дамир Токтаров.

Киберспорт: Алихан Мадибеков, Аскар Шуканов, Алинур Бакжол, Бекзат Онгарбек, Ерасыл Серик, Марапат Максат, Сункар Жумакан, Улан Саламат.

Азиатские игры в Айти–Нагое станут третьими в истории, которые принимает Япония. Соревнования продлятся до 4 октября.