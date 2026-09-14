Артисты Алматинского цирка завоевали золото и серебро на международных фестивалях

Представители Казахского государственного цирка в сентябре 2026 года завоевали золотую и серебряную награды на международных фестивалях циркового искусства в Санкт-Петербурге и Москве.

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге на арене Цирка Чинизелли прошел V Международный фестиваль циркового искусства «Без границ – 2026». В нем приняли участие более 200 представителей цирковой индустрии из 18 стран.

Золотую медаль фестиваля завоевала группа Казахского государственного цирка «Номад» с конно-акробатическим номером под руководством мастера конной акробатики и каскадера Канатбека Кунгожинова.

Кроме того, группа «Номад» получила специальный приз Российской государственной цирковой компании и приглашение принять участие в международном фестивале циркового искусства «ИДОЛ-2027» в Москве.

Казахстан в составе международного жюри фестиваля «Без границ – 2026» представлял директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков.

В эти же дни в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре прошел IV Международный фестиваль «Артист», объединивший представителей 17 стран.

Казахстан на фестивале представила артистка Казахского государственного цирка Элеонора Канахина с номером «Лунария» - эквилибром на проволоке. По итогам конкурсной программы она завоевала серебряную награду.

«Это результат высокого профессионального мастерства наших артистов и их ежедневного труда. Золотая награда группы «Номад» и серебряная медаль Элеоноры Канахиной – важные достижения, которые демонстрируют высокий потенциал казахстанского циркового искусства на международной арене. Каждый международный фестиваль – это возможность обмениваться опытом, совершенствовать профессиональные навыки и достойно представлять цирковое искусство Казахстана. Для нас важно не останавливаться на достигнутом и продолжать укреплять позиции отечественного цирка на мировой арене», – отметил Максат Жаиков.

Таким образом, в течение одного фестивального периода представители Казахского государственного цирка получили две международные награды - золото в Санкт-Петербурге и серебро в Москве.