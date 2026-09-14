Инвестиции в туризм Алматы достигли рекордного уровня за последние 8 лет

Туристская отрасль Алматы демонстрирует один из самых высоких темпов инвестиционного роста за последние годы. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.

По итогам января–июля 2026 года объем инвестиций в основной капитал туристской отрасли города достиг 137,8 млрд тенге. Это на 37,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является наивысшим показателем за последние восемь лет.

Особенно показательно, что по сравнению с январем–июлем 2019 года объем инвестиций в туристскую отрасль Алматы увеличился почти в 2,8 раза.

Основной объем вложений сегодня направляется в развитие пассажирского сухопутного и воздушного транспорта, объектов искусства, развлечений и отдыха, гостиничной инфраструктуры, а также сферы аренды и лизинга автотранспортных средств.

При этом наиболее высокая динамика инвестиций зафиксирована в сегментах аренды и лизинга автотранспорта, пассажирских перевозок, искусства, развлечений и отдыха.

Рост инвестиций отражает качественные изменения, происходящие в туристской индустрии Алматы. Бизнес все активнее вкладывает средства не только непосредственно в гостиницы и туристские объекты, но и во всю сопутствующую инфраструктуру – транспорт, мобильность, индустрию гостеприимства, развлечений и досуга.

Фактически в городе формируется современная туристская экосистема, способная обеспечить рост туристского потока, увеличение продолжительности пребывания гостей и расширение спектра услуг для жителей и туристов.

137,8 млрд тенге инвестиций за семь месяцев – это показатель доверия бизнеса к туристскому потенциалу Алматы и подтверждение того, что туризм становится одним из наиболее перспективных направлений развития городской экономики.

Сохраняющаяся инвестиционная активность создает основу для реализации новых проектов, появления современных туристских объектов, повышения качества городской инфраструктуры и дальнейшего укрепления позиций Алматы как ключевого туристского центра Казахстана и Центральной Азии.