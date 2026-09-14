На алматинском Арбате ко Дню города пройдет книжная ярмарка «Кітап Fest»

19–20 сентября в Алматы на Арбате пройдет книжная ярмарка «Кітап Fest», приуроченная ко Дню города. Организатором выступает Централизованная библиотечная система управления культуры Алматы.

В ярмарке примут участие более 60 издательств. Посетители смогут познакомиться с книжными новинками, приобрести литературу, а также встретиться с поэтами и писателями.

Мероприятие направлено на популяризацию чтения и знакомство горожан с современной литературой и издательскими проектами.

Режим работы ярмарки - с 10:00 до 18:00. Вход свободный.