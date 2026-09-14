В Алматы снесли незаконную автомойку
По информации Управления градостроительного контроля, незаконно возведенный объект располагался в мкр. Алгабас, по ул. Ф.Онгарсынова, 80/1.
Ранее в отношении собственника в рамках внеплановой проверки принимались административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Однако , предписание исполнено не было.
Далее материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы.
Постановлением СМС по АП г.Алматы собственник признан виновным с принудительным сносом строения.
На сегодня собственником объект снесен самостоятельно.