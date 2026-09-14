Еще одна досуговая зона появилась в Турксибском районе Алматы

Новую зону для спорта и отдыха благоустроили в Турксибском районе Алматы

На ул. Палладина в Турксибском районе Алматы благоустроили общественное пространство в рамках программы «Бюджет народного участия». Об этом сообщили в акимате Турксибского района.

На территории установлены детские игровые комплексы и воркаут-площадку, уложено безопасное покрытие. Для отдыха жителей появились пергола и скамейки.

Также обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение, проведены озеленение и система автоматического полива.

Как отметили в районном акимате, сегодня досуговая зона стала центром притяжения жителей.

В текущем году в Турксибском районе реализуется 24 проекта в рамках программы «Бюджет народного участия». В их числе — скверы, пешеходные зоны, досуговые площадки и проекты по устройству автоматического полива.