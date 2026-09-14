В Алматы на пр. аль-Фараби изменяется схема движения в районе Esentai Mall

На пр. аль-Фараби в районе ТРЦ Esentai Mall вносятся изменения в схему организации дорожного движения. Решение принято для повышения пропускной способности участка, безопасности дорожного движения и исключения хаотичных перестроений транспортных средств. Об этом сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.

Как пояснили в управлении, ранее при выезде с территории торгового центра водители могли сразу перестраиваться в соседние полосы. На практике это приводило к большому количеству одновременных маневров: многие автомобили стремились занять крайнюю левую полосу, что создавало дополнительные конфликтные точки и влияло на пропускную способность проспекта.

Для упорядочивания движения в северном направлении на участке от ул. Ушкемпирова до р. Есентай внесены изменения в схему дорожного движения - нанесены сплошные линии, которые ограничивают возможность перестроения сразу после выезда с территории ТРЦ.

Новая схема позволит сократить количество одновременных перестроений и конфликтных точек, более последовательно распределить транспортный поток по полосам и повысить пропускную способность данного участка.

Водителей просят учитывать изменения в организации движения, соблюдать требования дорожных знаков и разметки, а также руководствоваться Правилами дорожного движения Республики Казахстан.