В Алматы ко Дню города прошел праздничный концерт «Ән Алматы

В Алматы на площади Театра традиционного искусства «Алатау» состоялся праздничный концерт «Ән Алматы», приуроченный ко Дню города.

Программа посвящена Алматы, его истории, культурному наследию и современной жизни. Через музыкальные номера и театрализованные постановки зрителям представили разные этапы развития города и его творческий облик.

На одной сцене выступили артисты казахстанской эстрады и творческий коллектив Театра традиционного искусства «Алатау». В программе приняли участие Алтынбек Коразбаев, Молдир Ауелбекова, группа «Меломен», Гадилбек Жанай, Abik Jeksen, группа «Бақай», Issatai, Айбек Жагыпар, группа «Sardar», Азимбек Байлин, Алихан Байсултан, Инжу Ануарбек, Зульфия Омарова, Нурдаулет Карлов, ARUYESS, Дана Максим, Диана Майер, Алем Кусайнова, Назигуль Аликулова и другие исполнители.

Концерт «Ән Алматы» стал одним из первых мероприятий праздничной программы ко Дню города.

Основные мероприятия пройдут 19–20 сентября на нескольких общественных площадках. Концерты и культурные программы запланированы на площадях Абая и Астана, в районе пешеходных улиц Панфилова и Жибек жолы, а также на площади Театра традиционного искусства «Алатау».

Для жителей и гостей Алматы подготовлены концерты, культурные проекты и другие праздничные мероприятия.