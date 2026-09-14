Аким Алматы поручил ускорить реализацию проектов с низкими темпами готовности

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел расширенное аппаратное совещание с руководителями управлений и коммунальных служб города.

В ходе совещания рассмотрены вопросы социально-экономического развития города, а также готовности объектов, возводимых за счет бюджетных средств.

Как доложил руководитель управления строительства Нурбол Нурсагатов, в городе ведется реализация 94 проектов. Из них строительство 32 объектов практически завершено, 28 планируется ввести в эксплуатацию до конца года, еще 34 являются переходящими на следующий год.

Наибольшее количество проектов реализуется в сфере образования — 31. В частности, завершено строительство новых школ в микрорайонах Зердели и Саялы, а также детского сада. Кроме того, реализован ряд проектов по реконструкции и сейсмоусилению школ.

В сфере здравоохранения реализуются 13 проектов, включая три новые поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайонах Алтай-1, Шугыла и по улице Айтеке би, а также новые здания двух родильных домов.

Продолжается строительство и приобретение жилья для социально уязвимых категорий граждан и работников бюджетной сферы. Также в стадии реализации находятся объекты спорта, культуры, административного назначения и дорожной инфраструктуры в городских полицентрах.

Аким города поручил ответственным руководителям обеспечить соблюдение сроков строительства и ввода объектов. Особое внимание поручено уделить объектам с низкими темпами готовности.